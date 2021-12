Détournement de matériel médical : 2 agents de l'hôpital régional de Thiès arrêtés par la police

Un scandale secoue le centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ! Deux agents de cette structure sanitaire sont arrêtés par la police pour vol et recel de produits pharmaceutiques au préjudice de l’Etat selon des informations exclusives de Seneweb. En effet, l'agent de facturation, M.Ndiouck et l'Aide-opératoire au bloc A.Gadiouga détournaient des matériels médicaux de l'hôpital régional de la Cité du rail. Révélations !





Une mafia au sein de l'hôpital régional de Thiès a été éventrée par la police ! En effet, un agent de facturation et un aide-opératoire au bloc sont impliqués dans une rocambolesque affaire de vol de produits pharmaceutiques dudit centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène.





L'affaire s'est ébruitée quand les policiers ont immobilisé un véhicule de marque Renault à hauteur de la promenade des Thiessois lors d'un contrôle routier. Ainsi, une fouille effectuée dans la malle arrière s'est soldée par la découverte de 4 cartons contenant des médicaments et des combinaisons de chirurgie d'après des sources autorisées de Seneweb proches du parquet.





Interrogé sur le matériel médical, l'homme à bord de son véhicule s'est perdu dans sa réponse. L'agent de l'hôpital régional de Thiès, M.Ndiouck n'a pas pu convaincre les policiers.





" En tant qu'agent de facturation à l’hôpital régional de Thiès, j'ai acquis les médicaments auprès des patients qui quittent ladite structure après leurs hospitalisations. Ces derniers, confrontés à des difficultés financières me revendent les médicaments à vil prix" a-t-il fait croire aux limiers.





Interpellé sur sa destination, le sieur Ndiouck a déclaré dans un premier temps qu’il remettait les médicaments gratuitement aux nécessiteux avant de reconnaitre que les produits étaient destinés à la vente à d’éventuels clients. Et la police a consigné le matériel volé dont un carton contenant 02 bouteilles de serum salé, 2 bouteilles de sérum glucosé et (26) bouteilles de ringer lactate; un carton contenant 15 combinaisons de bloc opératoire, un carton contenant 30 flacons Perfalgan et 09 cathéter et un carton contenant 60 paires de gants chirugicaux.





Exploitant le téléphone portable de M.Ndiouck, les redoutables enquêteurs ont fait une découverte surprenante dans l'application WhatsApp. A travers un message vocal, A.Gadiouga, aide-opératoire dira à Son collègue : " saway amna ay kits blocs mais manguilay woo diotoumaleu. J'ai des kits médicaux à vous remettre, mais tu es injoignable".





Mis devant le fait accompli, M. Ndiouck craque sur procès-verbal avant de citer son acolyte A. Gadiouga. Ce dernier a été arrêté également par la police.





Cuisiné à son tour, l'homme marié à une épouse et père d’un enfant a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs qui détenaient des éléments compromettants contre lui. Toutefois A. Gadiouga reconnait avoir échangé des messages vocaux avec M. Ndiouck concernant des kits médicaux. Mais il dit n'avoir rien remis à son collègue.