Détournement de mineures, attentat à la pudeur : Les deux taximen et les ados fugueuses

C’est une affaire abracadabrante. Comme on en voit rarement. Elle a été jugée par le tribunal de grande instance de Mbour, ce mardi 12 décembre 2023. Les principaux protagonistes sont deux mineures de 17 ans.





N. M. Diop et sa tante A. Faye avaient fugué. Durant trois semaines, elles étaient introuvables. Au moment où leurs familles les cherchaient, les deux mineures s'étaient terrées chez le taximan Ibrahima Guèye, puis chez Malick Diallo.





Invitée par la juge à revenir sur les faits, A. Faye a raconté, dans un discours confus et alambiqué, leur odyssée. Assise sur un banc à Saly, elle dit avoir été interpellée par le taximan Ibrahima Guèye, marié et père de 4 enfants qui l'a emmenée au restaurant puis dans une maison à Golf.









"Ibrahima Guèye a tenté de coucher avec moi. Ce que j'ai refusé. Il a attendu que je m'endorme pour qu'il passe à l'acte. Je me suis réveillée et il finissait d'éjaculer entre mes jambes‘’, raconte A. Faye. Des propos non corroborés par le prévenu qui soutient mordicus n'avoir jamais entretenu de rapports sexuels avec A. Faye.





Entendu à son tour, N. M. Diop a soutenu que c’est A. Faye qui l'avait invitée à la rejoindre dans sa cachette chez Ibrahima Guèye, puis elles sont parties pour se retrouver après chez Malick Diallo.







Quand elles ont quitté la maison de Ibrahima Guèye, elles se sont mises à errer dans les rues de Saly jusque tard dans la nuit. C'est ainsi que le chauffeur Mouhamed Diéme les croise avec des sachets en main. Il leur demande ce qu'elles faisaient dans la rue à pareille heure. Elles répondent qu'elles n'avaient pas où dormir. C'est ainsi qu'il les a amenées chez son ami Malick Diallo. Au lieu de les installer dans une même chambre, l'une des filles dormait avec Mouhamed Diéme et l'autre avec Malick Diallo.





Les taximen expliquent que les deux adolescentes avaient expliqué qu'elles ne connaissaient personne à Mbour. Ils disent avoir juste voulu aider des mineures qui n'avaient nul part où dormir. Et qu'ils n'ont jamais essayé de coucher avec elles. Ils ajoutent que N. M. Diop avait assuré être âgée de 19 ans et que A. Faye qui est âgée de 17 ans était sa petite sœur. Elles lui ont dit qu'elles habitaient à Thiaroye et qu'elles étaient venues à Mbour pour travailler dans une maison mais qu'elles ont été chassées après six jours de labeur.





En réalité, A. Faye est la tante de N. M. Diop, car étant la petite sœur de la maman de cette dernière. Et elles habitent bel et bien à Mbour.





Pour le procureur, les taximen n'étaient pas de bonne foi. Sinon ils ne logeraient pas des mineures dans un endroit isolé.





"Ils espéraient obtenir des plaisirs sexuels raison pour laquelle ils ont accepté de loger les mineures. Le délit de détournement de mineures est établi puisqu'ils ont logé les mineures dans un endroit isolé et inconnu de leurs parents. Malick Diallo a posé son sexe sur celui de N. M. Diop", a soutenu le procureur.





Mais pour Me oumar Séne, les prévenus ne sont ni des délinquants sexuels, ni des prédateurs. Ils avaient toute la latitude d'entretenir des relations sexuelles avec elles. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce sont des personnes qui ont malgré tout trébuché", a défendu Me Sène qui a sollicité une application bienveillante de la loi.





Le papa de N. M. Diop, Ndiouga a demandé 400.000 FCfa en guise de dommages et intérêts pour les deux fugueuses.