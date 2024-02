Dette de 14 milliards F CFA : Les agents des cessionnaires du nettoiement renouent avec la grève

Plus de klaxons pour attirer l'attention des ménages au ramassage des poubelles, ce matin à Dakar. Les ordures s'amoncellent dans les rues et coins de la capitale sénégalaise. La cause ? Les agents des concessionnaires du nettoiement ont décidé de croiser les bras.