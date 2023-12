Dette de 140 milliards de F CFA : Risques de perturbation dans l'approvisionnement en carburant au Sénégal

L’Etat du Sénégal doit plus de 140 milliards de fcfa aux sociétés de distribution du pétrole. Le président de l’Association sénégalaise des pétrolières invite le gouvernement à trouver une solution dans les meilleurs délais.





« On essaie de trouver des formules alternatives parce qu'à défaut de pouvoir avoir un remboursement, c’est peut être un soulagement fiscal parce que ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation vraiment ou les sociétés sont très étranglées parce que la dette de l'Etat et les arriérées de remboursements prennent des proportions assez importantes. C’est plus de 140 milliards de fcfa qui sont en enjeux et nécessairement cela impacte le secteur. Nous demandons à être soulagés parce qu'à côté de cela, on est aujourd'hui astreint à d'autres devoirs vis-à-vis de l’administration fiscale et douanière que nous devons respecter tous les mois », souligne le président sur les ondes de la radio Rfm.





Dans la même foulée, il informe que la situation actuelle pourrait menacer l’approvisionnement en carburant si rien n’est fait.





« Faute de pouvoir payer, il y a des mécanismes qui sont mis en place comme l'attestation de paiement ce qui fait que si les gens ne paient pas le 15, les taxes dues, ils ne peuvent même plus assurer la livraison à leurs clients. Donc, quand on fait face à ces contraintes et que de l'autre côté parallèlement il y a des montants importants qui sont entre les mains de l'État, on se dit que nous sommes étranglés et asphyxiés. Nous invitons l'Etat à nous soulager. Sinon une perturbation dans l'approvisionnement en carburant serait inévitable», prévient-il.