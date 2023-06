Deux ans de prison ferme pour Ndèye Khady Ndiaye

Ndèye Khady Ndiaye a été condamnée à deux ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Elle écope, également, d'une amende de 600 000 FCFA.





La patronne de Sweet Beauté, salon de massage où travaillait Adji Saarr, était poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d'images contraire aux bonnes moeurs et complicité de viol.





Le parquet général avait requis 5 ans de réclusion criminelle contre elle pour complicité de viols et une amende de 100 000 de FCFA, et un an pour incitation à la débauche et diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs.