Deux morts à Ziguinchor : Le Ministère de l'Intérieur appelle à la sérénité

Ce lundi 31 juillet 2023, deux hommes ont perdu la vie lors de manifestations à Ziguinchor, suscitant une vive émotion dans tout le pays. Le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a été informé de cette découverte et a réagi immédiatement.





Au nom du Chef de l'État, Macky Sall, le Ministre de l'Intérieur adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées et aux proches des victimes, touchées par cette tragédie.