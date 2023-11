Deux notaires dans de beaux draps : une personne décédée en 2009 «ressuscitée» en… 2021

Les notaires Aïssatou Niang et Binta Diouf ainsi que la Conservation foncière de Grand-Dakar sont mises en cause dans un sombre litige foncier. D’après Libération, qui donne l’information, elles auraient joué un rôle dans la spoliation d’un terrain de 374 m2, situé à la Sicap Liberté 2 et appartenant à une famille (les Sèye) représentée par un certain Mouhamadou Moustapha Sèye.



Le terrain en question a été cédé par Amadou Camara Sakho en 1995. Les acquéreurs : Serigne Gora Sèye, Ndoumbé Sèye, Alima Sèye et Maguette Sèye. Montant de la transaction : 9,5 millions de francs CFA.



La parcelle était immatriculée TF 25 067/DG. Après mutation, elle est devenue TF 8 301 GR. Mais un jour de 2022, Maguette Sèye constate par hasard que des travaux avaient cours sur leur terrain. Elle prend des photos du chantier et se renseigne sur le donneur d’ordre.



Libération rapporte qu’elle apprit qu’il se nomme Nelson Mandela Camara. Contacté à son tour, ce dernier déclare qu’il a acquis le terrain auprès d’un certain Cheikh Diallo, prétendu mandataire des propriétaires de la parcelle, la famille Sèye donc. Et comme preuve, il exhibe un état des droits réels portant son nom.



«Les investigations menées par la famille Sèye ont permis de découvrir que Cheikh Diallo s’est prévalu d’une fausse procuration qui a été établie le 18 novembre 2021 par les notaires Aïssatou Niang et Binta Diouf. Dans la procuration, il est mentionné que Serigne Gora Sèye, Ndoumbé Sèye, Alima Sèye et Maguette Sèye auraient comparu devant Me Aïssatou Niang et ont apposé leurs signatures sur le document», développe le journal.



Et le 26 novembre 2021, poursuit la même source, un acte de vente portant le nom du Serigne Gora Sèye a été formalisé.



Mais il y a un gros problème : Serigne Gora Sèye est décédé douze ans avant ces actes qu’il aurait posés, et les autres ayants, qui vivent en Europe, n’ont jamais mis les pieds dans l’étude de Me Aïssatou Niang.



«Pire, embraye Libération, il a été relevé aussi bien dans l’acte de déclaration préalable de réalisation d’une transaction immobilière que dans l’acte de vente proprement dit du 26 novembre» que feu Serigne Gora Sèye est titulaire d’un passeport valable jusqu’en 2024, donc délivré en 2019, soit dix ans après son décès. Quant aux autres ayants droit, elles ont été présentées domiciliées à Louga alors qu’elles n’ont jamais mis les pieds dans la capitale du Ndiambour.



Le journal informe que l’enquête est confiée à la Sûreté urbaine.