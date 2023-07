Deux sœurs jumelles périssent dans le chavirement d’une pirogue

Les habitants de la commune de Podor sont sous le choc. En effet deux sœurs jumelles âgées de neuf ans ont perdu la vie dans le chavirement d’une pirogue en provenance du village mauritanien de Toufnde Diami. Le drame est survenu dans la soirée de mercredi.



En plus de ces deux victimes, la pirogue avait à bord le piroguier de nationalité mauritanienne, la maman des jumelles et une jeune dame qui se trouve être la grande sœur des victimes.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident tragique.