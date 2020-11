Deuxième édition du Forum du Numérique : Yankhoba Diatara magnifie la diversité et la vitalité de la scène numérique sénégalaise

Le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, M. Yankhoba Diatara a présidé ce vendredi 27 novembre 2020 au CICAD, la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum du Numérique couplée avec la Remise du Grand Prix du Chef de l’État pour l’innovation numérique.Plus que jamais convaincu de l’option prise par notre pays « d’accélérer la transformation digitale de l’économie et de faire du Sénégal en 2025, un pays où le digital sera pour tous et pour tous les usages », le nouveau Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications a tenu à magnifier l’illustration de la vision positive du numérique matérialisée par une grande diversité et d’une puissante vitalité. Toute chose qui doit fonder l’indispensable mobilisation de tous les acteurs de l’écosystème autour des possibilités offertes par le numérique en ce sens qu’il a fini de révolutionner les pratiques et les usages.Accompagné du Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, du Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'insertion, M. Dame Diop et du Pr Mary Teuw Niane, Président du Jury, Yankhoba Diatara est d’avis que la réussite de cette révolution que nous vivons, est déjà jetée par le Président de la République, Macky Sall à travers une politique forte, créative et inventive. D’où la nécessité d’accompagner tous les acteurs à travers des illustrations concrètes partant du renforcement de l’écosystème digital axé sur la Stratégie Sénégal numérique 2025 (SN2025), le Conseil National du Numérique, le Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio, la Cité du Savoir avec l’installation en son sein d’un supercalculateur de 537.6 Teraflops et d’une Quantum Learning Machine (QLM), etc.Cette politique numérique forte s’accompagne, également, de la mise des jeunes et des femmes au cœur de la vitalité, de la création à travers la promotion du Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’Innovation Numérique rehaussé à 30 millions à la prochaine édition pour favoriser la recherche et l’innovation.Par ailleurs, le Ministre de l’Economie numérique, Yankhoba Diatara a encouragé la jeunesse à s’approprier et à conquérir le numérique comme l’Intelligence artificielle, les Big Data, la Fintech, la Robotique, l’E-learning, laboratoires virtuels, entre autres.