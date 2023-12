Développement de Diamniadio : Les populations locales se disent laissées-pour-compte

La question de l'emploi des jeunes dans la commune de Diamniadio se pose toujours, malgré les entreprises implantées dans le Domaine industriel du Pôle Urban. Les populations locales ne sentent pas l’impact de l’industrialisation de la localité, selon Al Ousseynou Sow, un habitant. “Le chômage est toujours une réalité dans cette localité. Les populations subissent les méfaits de l'installation du domaine industriel et ne reçoivent rien en retour”, déplore-t-il.





“Il y a cinq ans, l 'inauguration de la première phase du domaine industriel de Diamniadio, devait, en principe régler la lancinante question du chômage de la jeunesse du pays, mais surtout celui de la jeunesse de Diamniadio, parce que l'industrie se trouve dans la commune. Donc, il faut que cette question puisse être réglée par les autorités étatiques, par le président de la République, par ses ministres, mais surtout et par le maire Mamadou Moulaye Gueye”, poursuit-il. .





Les habitants de Diamniadio dénoncent une ville à deux vitesses.





“On a deux Diamniadio qui se dessinent et là, je dirais que l'État a raté le départ. On ne peut pas créer une ville nouvelle sans pour autant prendre en compte l'existant et créer un sentiment d'appartenance entre le pôle urbain et Diamniadio Bississoufe. Nous avons vu d'énormes investissements dans le pôle urbain. Cependant, l'autre Diamniadio celui qu’on appelle Bissisoufe on ne voit absolument rien. Rien du tout. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prendre en compte les urgences de l'existant», fustige Bouna Gueye, un autre résident.





Par ailleurs, ces habitants de Diamniadio regrettent que les entreprises du pôle n’investissent pas davantage dans la responsabilité sociétale d’entreprise. C’est pourquoi, ils demandent aux industries de participer à l'amélioration du cadre de vie.





« Nous avons des écoles primaires, nous avons un CEM, nous avons un lycée, nous avons des mosquées, nous avons des églises. Donc, il faut que ces industries participent à l'amélioration du cadre de vie de ces infrastructures sociales de base. Donc, nous appelons les industriels à faire des actions qui peuvent véritablement satisfaire la population de manière générale », appelle Assane Bâ .





A rappeler que dans son message, lors de l'inauguration de la deuxième phase du domaine industriel de Diamniadio, le président de la République a appelé les autorités de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels à impliquer les collectivités territoriales à proximité pour le développement de la zone.