Développement local : Les bons points du PACASEN à Linguère

Une mission du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) est à Linguère-commune, dans le cadre d’une tournée d’information et de communication, pour rencontrer les communes pilotes et les acteurs. La délégation a également visité les réalisations du PACASEN dans la commune.





Depuis 2019, le PACASEN a octroyé à la commune de Linguère un montant de trois cents millions pour la réalisation d’infrastructures sociales de base, dans les domaines du sport, de la jeunesse, de la culture, de l’eau et de l’électricité.





Le deuxième adjoint au maire de Linguère a également rappelé que les fonds du PACASEN ne sont pas donnés. «Les fonds sont donnés sous condition et destinés à des investissements prioritaires retenus par les populations elles-mêmes".





Ibrahima Lo est revenu en détail sur l’utilisation de ces fonds qui sont orientés dans le domaine du sport avec la réfection du stade Cheikh Yacko Coumé, en rehaussant le mur de clôture, en réfectionnant les toilettes avec la construction de quatre blocs sanitaires, en construisant deux tribunes annexes, en réfectionnant la grille de protection du stade et l’aire de jeu.





Dans le domaine de l’urbanisation, des lotissements nouveaux ont été faits et grâce au PACASEN, l’eau et l’électricité ont été apportées dans ces sites d’habitation. «Le projet nous a permis d’étendre le réseau hydraulique sur un linéaire de 23 km d’adductions d’eau dans les différents quartiers de Linguère Coumba 2, Dialou Rails et Linguère Diambor et Linguère Coumba 1. L’électricité est également présente dans ces nouveaux lotissements et les anciens lampadaires installés dans la ville depuis 2014, avec l’usure des batteries, on a profité du projet pour remplacer 100 batteries solaires qui étaient épuisées".





Toujours dans le domaine des réalisations, liste-t-il, la commune a repris le mur de clôture du théâtre de verdure et projette de reconstruire la salle des fêtes.