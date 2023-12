Diamniadio : Amadou Ba inaugure le Centre régional des urgences de l’OMS

Le Premier ministre a inauguré le Centre régional des urgences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de Dakar. Ce projet concrétisé grâce au leadership du Président Macky Sall, répond à la demande de l'OMS, qui a confié à APIX SA la mission de maîtrise d’ouvrage délégué pour sa mise en œuvre. La première phase est implantée dans la Zone Économique Spéciale de Diamniadio, suivie par la seconde dans la Zone Économique Spéciale de Diass.





Lors de la cérémonie, organisée par l’APIX, Amadou Ba s’est réjoui du fait que les autorités de la région Afrique de l’OMS ont choisi le Sénégal, et particulièrement la ville émergente de Diamniadio comme lieu d’implantation du hub des urgences.





Ce centre, dit-il, « va améliorer la gestion des urgences sanitaires en Afrique, aussi bien dans la qualité que dans la promptitude des réponses aux épidémies ». Il faut noter que le hub est doté de nombreuses composantes parmi lesquelles le prépositionnement stratégique des fournitures d'urgence. Il permettra au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique de venir en appui aux États membres touchés par des crises sanitaires ou humanitaires à travers une action plus rapide et mieux structurée.





Au plan technique, le centre constitue le moteur d'un programme de formation et d'information sur les urgences sanitaires et l'évaluation des risques, qui reposera sur quatre piliers majeurs selon toujours le Premier ministre. Il s’agit du renforcement de nos capacités de renseignements en santé publique afin de détecter précocement les événements sanitaires, de les vérifier et d'évaluer les risques associés, de l’amélioration de la surveillance épidémiologique et la riposte intégrée aux maladies, du soutien aux activités de diagnostic et de surveillance génomique et enfin, la modernisation des systèmes de gestion de l’information et d’analyse des données pour une meilleure surveillance des maladies.





Par ailleurs, le chef du gouvernement a demandé aux différents départements sectoriels de poursuivre leur accompagnement afin de concrétiser la vocation de soutien logistique du hub de l'OMS.





A noter qu’elle assure la représentation au quotidien de ses pairs des 27 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il invite, par la même occasion, l'OMS à poursuivre la collaboration étroite avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour continuer à déployer les nombreux efforts notés depuis la mise en place de la couverture maladie universelle au Sénégal.





Dans la même dynamique, le Dr Moeti Matshidiso, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique explique « qu’avec les enseignements tirés de la pandémie de Covid-19, l'OMS en Afrique a, au cours des deux dernières années, travaillé en étroite collaboration avec les pays de la région pour mettre en place des systèmes décentralisés d'intervention d'urgence afin de garantir une réponse efficace aux crises sanitaires ».