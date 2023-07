Diamniadio : guerre souterraine pour le contrôle de quatre infrastructures majeures

La gestion du stade Abdoulaye-Wade, du complexe sportif Dakar Arena, du Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) et du Centre des expositions aiguisent les appétits. La mise en place de la concession devant régir l’exploitation de ces sites situés à Diamniadio provoquent une intense guerre souterraine.



D’après Libération, qui a levé le lièvre, la Société de gestion des infrastructures publiques (Sogip) dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, censée jouer le rôle d’arbitre, est soupçonnée de favoritisme. Le journal rapporte que c’est au moment où le dossier d’un groupe d’investisseurs sud-africains, «mis en avant» par le Président Macky Sall, «était en phase de bouclage au ministère de l’Économie», qu’un autre «s’est bizarrement retrouvé dans le circuit».



Ce dossier, précise Libération, «est porté par GL events», spécialisée dans l’événementiel. «Une entité dont le directeur est très proche de l’époux d’une cadre de la Sogip très impliquée dans la procédure», souligne le journal. Qui se demande s’il s’agit d’une «simple coïncidence» et de répondre : «beaucoup pensent le contraire à la Sogip».



Libération rapporte que depuis l’apparition de GL events dans le jeu, le dossier de la concession des quatre infrastructures ciblées «dort dans les tiroirs». Sans compter, ajoute le journal, «les tiraillements internes qui risquent de miner un ambitieux projet».