Diamniadio : Macky Sall lance les travaux de construction du futur plus grand centre commercial du Sénégal

C’est ce qu’on pourrait appeler « passer de la parole aux actes ». Après avoir ouvert le forum « Invest in Senegal », au CICAD de Diamniadio, le PrésidentMacky Sall a posé la première pierre d’un grand Shopping Mall à Diamniadio.





Ce centre commercial sera au cœur d’un complexe baptisé le « Village » et dédié au shopping, aux foires et aux loisirs avec un hotel, des espaces verts. Cet un investissement de plusieurs milliards sera aussi le plus grand hypermarché du Sénégal.