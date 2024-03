Diamniadio : Macky Sall lance les travaux de la cité Diamond Green

La nouvelle ville de Diamniadio poursuit sa métamorphose. Le président de la République, Macky Sall, a exprimé sa satisfaction lors de la cérémonie de lancement des travaux de la cité Diamond Green, ce jeudi.





"Je me réjouis de revenir à Diamniadio pour lancer un autre projet emblématique de cette jeune ville, à peine âgée de dix ans, au rythme de croissance rapide," a déclaré le chef de l'État, mettant en avant le développement accéléré de cette localité.





"Diamniadio, autrefois un terrain vague, se transforme progressivement en une ville moderne aux multiples vocations", dit-il avec fierté.





Il a rappelé les différentes vocations de la ville, notamment administrative, industrielle, éducative, scientifique, technologique, sportive, et diplomatique. "Le tout facilité par des infrastructures de transport moderne, avec l’autoroute et le TER qui connectera bientôt la ville à l’aéroport international Blaise Diagne", a-t-il ajouté.





Relevant l'importance du volet habitat dans le développement urbain, le président estime que les villes tirent leur essence et leur personnalité de leurs habitants. "Ce volet est nécessaire, parce que les villes vivent par leurs habitants qui leur donnent un supplément d’âme et de personnalité", a-t-il affirmé.





Il a mis en exergue l'initiative de créer de nouveaux pôles urbains, tels que Diamniadio et le Lac Rose, confiés à la Direction générale des pôles urbains (DGPU), afin d'offrir de nouvelles opportunités d'habitat, d'investissement et de création d'activités. "Il fallait y penser, tant Dakar et sa banlieue sont congestionnés depuis des années", a-t-il déclaré.





Macky Sall a salué le travail “remarquable” du ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Saïdou Sow, du Délégué général, Diène Farba Sarr, ainsi que de leurs équipes, pour leur dévouement dans le développement de Diamniadio.





"Je sais à quel point la gestation d’une nouvelle ville est une tâche complexe", a-t-il précisé. "Félicitations donc à tous pour le temps et les efforts que vous consacrez à cette œuvre d’édification de Diamniadio."





Selon le chef de l’État, le projet immobilier Diamond Green City s'inscrit dans cette dynamique en diversifiant l'offre de logement de la ville. Sur vingt hectares, il proposera des écoquartiers en quatre phases, favorisant la mixité sociale, une valeur chère au président. "Cette mixité est indispensable à mes yeux, parce que l’âme d’une ville, c’est aussi et surtout son humanité", a-t-il déclaré.





Il a insisté sur la nécessité de cette mixité, qui représente “l’âme d'une ville”, sa capacité à accueillir et à intégrer les différentes couches sociales. Une vision étayée par son slogan : “le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous”.





Le Programme 100 000 logements, développé à travers le pays, en est aussi une illustration de cette volonté, selon le chef de l’État.





Le président a félicité le promoteur Nabil Raiad pour son engagement social dans ce projet d'envergure. "Nabil, je tiens à saluer particulièrement le fait que tu aies mis le social avant le business, en commençant par aménager des infrastructures sociales comme la mosquée et la maternelle, sans même attendre le volet commercialisation. Merci pour cette touche sociale", a-t-il exprimé.