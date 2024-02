[Portrait] Diatou C’bon : le parcours inspirant d’un as de la cuisine





Diatou Ndao est partie de rien. En quelques années, elle a gravi tous les échelons pour devenir l’une des plus grandes restauratrices de Yoff. De par son engagement, sa détermination à réussir, elle a conquis plus d’un grâce à sa délicieuse et savoureuse cuisine en bord de mer. La native d’un quartier lebou a l’art de la grillade dans le sang. Un don qui fait saliver tout amateur de poissons grillés. Ces férus de bonnes choses viennent de partout rien que pour déguster un bon « Lak jën ».





N’ayant jamais franchi la porte d’une école, Diatou a très tôt compris qu’il fallait se battre pour s'en sortir. Malgré le regard de la société, les inquiétudes de sa mère qui ne voulait pas que sa fille ait la même destinée qu’elle, la jeune femme a su se montrer résiliente. Et a finalement obtenu l’approbation de sa famille.





« Les filles de mon âge me regardaient de haut juste parce que je n’ai pas fait les bancs. Ma mère aussi n’était pas trop emballée à l’idée de me lancer dans le commerce. Mais puisque je suis née dans une famille modeste et que je n’allais pas à l’école, le choix est vite fait. C’est là que j’ai commencé à venir à la plage de BCEAO pour aider ma mère qui alliait deux boulots », se rappelle-t-elle.

Diatou s’occupait de la vente pour aider sa mère qui se chargeait de la cuisine. Petit à petit, elle a su comment faire les marinades, griller le poisson, et gérer un business.





De mère en fille





Au-delà du fait qu’elle voulait soulager sa mère face aux turpitudes de la vie, Diatou a toujours été une passionnée de la cuisine traditionnelle. Avec sa petite sœur, elles jouaient à faire du C’bon. Ce qui est d’ailleurs devenu sa spécialité, d’où le nom de son restaurant « Diatou C’bon ».

« A l’heure du déjeuner, on allait acheter un kilogramme de riz pour en faire du « gnankatangue » (riz blanc). Et vu qu’on avait déjà des poissons grillés, je marinais les oignons, plus le citron et le tour est joué », se remémore-t-elle.

Par la suite, elle a commencé à améliorer sa cuisine en achetant d’autres condiments comme le ‘bissap’ (oseilles), l’huile de palme, le ‘nététou’ histoire de revisiter le menu. C’est de fil en aiguille que la maison de Diatou est devenue la bonne adresse pour les riverains et les autres vendeuses d’à côté qui achetaient du riz blanc chez eux. « C’est comme ça que j’ai commencé mon business », dit-elle. Un début très plus difficile, mais avec une persévérance notoire, Diatou Ndao voit ses sacrifices porter leurs fruits.





Comme un poisson dans l’eau





Née dans une famille nombreuse, Diatou est très tôt devenue responsable. Malgré sa déscolarisation, la mère de famille a le sens des affaires. Elle est dans son élément tel un poisson dans l’eau. Dans son restaurant situé à Yoff Diamalaye, avec la mer comme décor, les clients dégustent un bon plat de poisson grillé, de crevettes, les pieds dans l’eau. En toutes saisons, le restaurant Diatou C’Bon est bombé de monde ce qui augmente considérablement son chiffre d’affaires. Une chose qui attise la colère de certains de ses concurrents qui sont allés jusqu’à faire des pratiques mythiques pour faire couler son business. Mais en vain, la jeune femme a toujours su contourner les attaques. Cette histoire troublante a renforcé le courage et l’engouement qu’elle avait pour le métier.





Aujourd’hui la commerçante a plus d’une cinquantaine de clients dont des artistes comme Ouzin Keita, Bass Thiong, Fatou Guewel entre autres célébrités. Diatou a aussi des clients fidèles qui parcourent des kilomètres pour déguster ses plats, c’est le cas de Mme Ndong.

« Je suivais le restaurant Diatou C’Bon via TikTok et un week-end j’ai décidé de venir faire une découverte. J’ai pris un poisson braisé, des crevettes pour tester mais depuis je suis là presque tous les samedis avec mon époux et nos enfants. Elle sait cuisiner, accueillir les clients, mettre une ambiance festive, rien à dire » déclare Aissatou.





Travailleuse et joviale, Diatou Ndao gagne bien sa vie. Elle propose des plats dont les prix varient de 2500 FCFA à 100.000f. Grâce à son travail remarquable, elle a plus de dix employés à sa charge. Composés d’hommes et de femmes, ils veillent au grain à la cuisson, le service jusqu’à la distribution. Et, avec cette équipe dynamique, elle livre ses plats partout dans la capitale sénégalaise.

Consciente des difficultés de la vie, surtout de la problématique de l’emploi, Diatou a pris sous son aile des jeunes en leur apprenant ainsi, les bases du métier. Modou est l’un parmi eux. Le sieur est témoin de l’évolution spectaculaire de Diatou Ndao.





Une maman poule aux multiples qualités





« Elle n’est plus mon employeur mais une seconde mère. Car elle m’a accueilli depuis que j’étais tout petit. J’ai quitté le village pour trouver du travail et c’est là que j’ai fait la rencontre de Diatou et depuis ce jour on ne s’est jamais séparé. J’ai passé plus de 10 ans en sa compagnie », a fait savoir le jeune trentenaire.





« A mes débuts, ajoute-t-il, je l'aidais en cuisine car les clients venaient manger sur place. C'est au fur et à mesure que le restaurant Diatou C’Bon se faisait connaître à travers les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram qu’on a commencé à faire les livraisons à domicile ». Par la suite, Diatou l’a mis en rapport avec l’une de ses connaissances afin qu’il lui apprenne à conduire.





« Elle m'a acheté une moto pour la livraison. Aujourd’hui, grâce à elle, j’ai pu avoir d’autres motos ainsi que d’autres employés dans le service de livraison », témoigne Modou, reconnaissant.





Diatou Ndao n’est pas qu’altruiste. Elle est décrite comme une personne calme, assez posée mais qui aime surtout mettre de l’ambiance. Elle est véridique et magnanime. En sa qualité de manager, elle ne s’énerve jamais selon Awa, serveuse.





« C'est vrai que j’ai aussi duré ici comme Modou, cependant je peux dire que Diatou est une personne rare. Dès que tu commets une faute par exemple, elle t’en parle et passe à autre chose. Elle est responsable et altruiste. J’ai peu d’expérience dans la restauration mais je n’ai point connu une personne aussi gentille et humaine », atteste la jeune femme.

Entourée de ses « frères et sœurs » (employés), Diatou n’a yeux que pour sa mère, celle pour qui elle se bat matin et soir pour la rendre heureuse et fière. Avec sa détermination, son talent culinaire et sa joie de vivre, elle est sur le point de conquérir de nouveaux horizons et de marquer par la même occasion son empreinte dans l’industrie de la restauration à Dakar.