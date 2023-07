Diouldé, Mody, Samba, Seydou : quatre «maris battus» racontent leur calvaire

Ces habitants de Kolda subissent au quotidien, physiquement ou mentalement, les foudres de leurs épouses. Le Soleil a recueilli leurs témoignages. Extraits.



Diouldé Diao



«Je vis l'enfer sur terre. Mon épouse que j'ai aimée et chérie m'empêche de dormir à poings fermés. Elle me cherche toujours noises sans motifs. Physiquement, je suis plus costaud qu'elle, mais elle connait ma faiblesse. Soit elle sort à n'importe quelle heure et rentre tard sans fournir d'explications. Soit, elle punit mes enfants juste pour me faire mal. Quand je lui demande pourquoi elle se comporte de la sorte, elle me crie dessus et ses cris alertent tout le voisinage.»



Mody Diop



«Ma femme se rebelle sans cesse et parfois m'impose sa force physique. J'évite de mon mieux de m'opposer à elle parce que souvent cela est synonyme de querelles à n'en plus finir. Nos enfants sont maintenant grands et ils assistent souvent à nos disputes; ce n'est pas bon pour leur éducation.»



Samba Camara



«Un jour ma femme s’est agrippée à mes parties intimes. Elle voulait ma mort. J'essaye d'oublier cette affaire sordide, mais je n’y arrive pas. Je ne peux lui pardonner son geste. Déjà, elle me causait beaucoup de stress à cause de ses mauvaises fréquentations. Maintenant, elle se met à se battre contre moi.»



Seydou Diagne



«Je suis pris entre le marteau et l'enclume. J'ai une femme difficile qui est source de tous mes maux. D'ailleurs, à cause de son mauvais comportement, je n'ose pas élever la voix en public, les gens se moquent de moi sans se cacher. De l’autre côté, mes sœurs m'invitent à la larguer et à épouser une autre. Je suis dans un dilemme; cela me cause un stress permanent. Si ça continue, je risque de prendre une mauvaise pente.»