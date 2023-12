Diourbel : Boy Djinné trahi par un de ses complices

Boy Djinné et ses trois présumés complices ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Diourbel. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec usage de véhicule, blanchiment de capitaux et défaut de permis de conduire, d’assurance, de carte grise, notamment.



D’après L’Observateur, le mis en cause principal a été trahi par un de ses complices. «Boy Djinné allait réussir son coup si l’un des membres du gang n’avait pas vendu la mèche aux limiers de la Section de recherches de Thiès», confient des sources du journal.



Ces dernières détaillent : «Le coup a été préparé depuis Dakar et ils se sont donné rendez-vous à Touba. Ses complices l’avaient devancé. Il y avait parmi eux quelqu’un qui a eu peur de poursuivre l’aventure et il a vendu la mèche en donnant aux limiers les moindres détails sur le jour où Baye Modou doit quitter Dakar pour rallier Touba où ses complices l’attendaient.»



Boy Djinné a été arrêté dans la nuit du 5 au 6 décembre sur l’autoroute Ila Touba, vers 4 heures 30. Les gendarmes l’ont trouvé en possession d’un laser coupant, d’un chalumeau, de brins, de cagoules et de gants. Du matériel qui, selon les hommes en bleu, devait lui permettre de réussir le cambriolage qu’il avait planifié et dont la cible était une maison située à Touba.