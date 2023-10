Diourbel : Serigne Mboup à la rencontre des personnes vivant avec un handicap

Le candidat à l’élection présidentielle, Serigne Mboup, en tournée dans la région de Diourbel, est allé à la rencontre des personnes vivant avec un handicap. Dans sa tournée, il est allé à la rencontre de personnes vivant avec un handicap. La fédération des personnes vivant avec un handicap, section Diourbel, a reçu, hier, Serigne Mboup, candidat à la présidentielle de 2024. C’est sous l’arbre à palabre que Serigne Mboup a écouté les doléances de ces citoyens. ‘’Nous faisons partie de la société. Si vous décidez de nous rencontrer, nous allons vous recevoir, nous allons vous accompagner‘’, a dit Sokhna Coura Gningue, au nom des femmes handicapées.





Le président de la fédération des personnes vivant avec un handicap de Diourbel, Khadim Dieng témoigne que Serigne Mboup est le premier homme politique et premier candidat à venir les rencontrer. ‘’Vous êtes le premier à venir nous rencontrer. Nous avons des autorités, mais elles ne sont jamais venues nous trouver dans ce lieu. Nous sommes une couche vulnérable , c’est un destin qui nous est réservé, ce qui nous arrive. Nous voulons dans votre politique, une inclusion des difficultés de cette couche vulnérable. Nous sommes confrontés à des difficultés. Nous sommes des électeurs et souvent, nous ne bénéficions pas des projets de l’Etat’’, déplore-t-il.