Direction des routes et des transports terrestres : Les raisons de la colère des travailleurs contre la tutelle

Le Syndicat national des travailleurs de la Direction des routes et des transports terrestres (SNTDRTT) a, à travers un communiqué, dénoncé avec la dernière énergie « l’indifférence des autorités » face à leurs nombreuses revendications. Ce, après le dépôt, sans réaction, de multiples préavis de grève au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et au niveau de département du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions et au ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public.





Dans leur note, ces travailleurs disent avoir rencontré le directeur de cabinet, le Dage (directeur des Affaires générales) et le secrétaire général de leur ministère de tutelle, sans suite. Ces différentes rencontres n’ont pas permis d’apporter des solutions concrètes aux problèmes des travailleurs.





Depuis lors, un seul point de revendication (indemnités de chantiers) a été partiellement réglé. Le SNTDRTT tenait à informer que malgré toutes les démarches entreprises, aucun des deux ministres n’a reçu les responsables du syndicat », renseigne-t-on.





Ainsi, le syndicat rappelle que même un mot d’ordre de grève de deux jours avait été décrété pour pousser l’autorité à réagir.