Disparition de près de 300 jeunes en partance pour l'Espagne : Les serviteurs dénoncent le silence coupable des autorités

Suite à la disparition en mer de près de 300 migrants, les serviteurs expriment leur plus grande préoccupation devant ce sort incertain. Ils exhortent les services compétents du gouvernement sénégalais à vite se saisir de la question pour leur porter secours.





"La non-candidature de Macky Sall ne doit sûrement pas expliquer ce renoncement aux missions régaliennes d’un État. Les petits arrangements entre politiciens sont tellement en vogue qu’on en oublie, avec désinvolture, le mal-être presque congénital d’une jeunesse sénégalaise qui voit son avenir ailleurs. Pour le moment, on nous parle de 300 vies humaines pour lesquelles nous n’avons aucune certitude établie. Aucun pays qui se respecte ne se serait permis pareille négligence devant le sort de ses concitoyens", déplorent les serviteurs.





Poursuivant, Pape Djibril Fall et ses partisans dénoncent le silence coupable des puissances étrangères, "promptes à s’accaparer les ressources des pays africains via des accords de coopération léonins en défaveur complète de nos économies, à l’exemple de la pêche. Ces mêmes pays ferment pourtant hermétiquement leurs frontières aux hommes et femmes à la recherche d'une vie digne", lit-on dans le communiqué des serviteurs.





Le parlementaire et candidat déclaré à la Présidentielle de 2024 exprime toute sa préoccupation devant ces disparitions annoncées et appelle le gouvernement du Sénégal et les pays partenaires européens au respect de la dignité des compatriotes sénégalais.