Disparition du Khalif de Médina Souané : l'écrivain Omar Massaly partage les valeurs cardinales du saint homme

Toute la Casamance est dans la douleur et la consternation depuis hier soir suite au rappel à Dieu du Khalif de Médina Souané, Elhadji Karamba Souané, un grand homme de Dieu très sollicité par ses talibés de cette région et d'autres personnes originaires de la Gambie, la République de Guinée et de la Guinée Bissau. Le défunt khalif faisait l'unanimité chez les fidèles musulmans. Un de ses disciples, l'écrivain Elhadji Omar Massaly, très touché par le décès de son maître, fait un triste témoignage en rappelant les qualités de ce grand érudit.





"C’est hier, alors que je m’apprêtais à sortir, que j’ai été informé du rappel à Dieu de notre khalife, guide spirituel et papa EL Hadji Karamba Souané. Totalement groggy par la nouvelle, je m’assis sur un banc public, en bas de chez-moi, cogitant sur la vie, sur l’homme lui-même et sur la finalité. Le Cheikh a consacré sa vie. Il avait justement compris que l’Islam est un projet de société. Bâtir l’Homme, modèle et juste, était au centre de sa préoccupation", rapporte l'écrivain. Il lui reconnaît qu'il était attaché aux principes de l'éthique et qu'il oeuvre pour la transmission des valeurs recommandées par l'islam.





" Je dirais plutôt qu’il était l’éthique elle-même. Son éthique a un caractère pratique : la quête inlassable de la vérité, celle qui mène à Dieu. Souvent traduit par morale, qualités supérieures des mœurs, des comportements, des attitudes et des habitudes, il faut faire raisonner l’étymologie pour lire « ethos » sous éthique ; et donc coutume, « ce qui est propre à soi » et signifiant « soi-même »", reconnaît Omar Massaly.