Distinction : Oumar Abdoulaye Ba reçoit le prestigieux prix d'excellence de l'African Achievers Awards

Le Directeur de l'agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande muraille Verte (ASERGMV) M.Oumar Abdoulaye Ba a reçu ce vendredi 13 octobre à Dakar le prix du développement durable africain Personnalité de l’année. Une délégation présidée par Dr Tonye Rex Idaminabo s’est déplacée au Sénégal pour lui décerner ce prix d’Excellence de l'African Achievers Awards.





La remise s’est faite lors d'une grande cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités comme le Président du conseil de surveillance, le représentant du PNUD, le représentant de l'ambassade du Maroc, le représentant du la FAO, le directeur du CSE, le Directeur de l'agence des eaux et forêts, M. Rémi Hemeryck de SOS Sahel, ainsi que d'autres personnalités africaines.





Actuel directeur général de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, Monsieur Oumar Abdoulaye Bâ, est réputé être à la fois modeste et un professionnel accompli connu pour son pragmatisme, son franc-parler et son courage dans la prise de décision.





Le DG de l’ASERGMV est ingénieur de conception, titulaire d’un brevet d’invention et d’un exécutive master en intelligence collective de l’Université Mohammed VI Polytechnique et doctorant en «relations internationales et diplomatie ».





Il a occupé les fonctions de chargé de mission du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de conseiller technique à la Primature et de Conseiller spécial à la Présidence.