Distribution d'eau potable à Thiès : «La situation est revenue à la normale», (Directeur territorial Sen’Eau)

«La distribution d’eau potable est revenue à la normale, à la suite des manques d’eau constatés dans certains quartiers dans la ville de Thiès durant le week-end du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2023». Le constat est du directeur territorial de Sen’Eau/Thiès, Demba Ndiaye.





Il explique que «durant la journée du samedi 15 juillet, les travaux de la Senelec sur les postes électriques de Sakal et de Mékhé qui alimentent les usines de Keur Momar Sarr 1, 2 et 3 et le surpresseur de Mékhé ont entraîné des perturbations dans la distribution de l’eau dans certains quartiers de Thiès».





«La remise en service a été effective le même jour en début de soirée vers 19 h et les quartiers impactés ont connu un retour progressif de l’eau à la normale», souligne-t-il.





Malheureusement, se désole Ndiaye, «le lendemain dimanche 16 juillet 2023, une panne est survenue sur un des ouvrages de production, entrainant une perturbation de la distribution dans certains quartiers» comme Mbour 1, 2, 3 et 4, cité Sofraco, Grand Standing, cité Lamy, Fahu, Keur Massamba Guèye, cité Senghor, Hersent, Grand Thiès, Route de Dakar 2, Darou Salam, Silmang, Keur Dago, Parcelles-Assainies».





Il rassure que «la panne a été réparée le lundi 17 juillet 2023, à 19 h et la situation revient progressivement à la normale».





Aussi de noter que «durant cette période, la distribution d’eau a été assurée par des camions-citernes pour soulager les clients impactés».





Sur le contexte actuel, le directeur territorial de la Sen’Eau/Thiès remarque qu’«en ce moment, la ville de Thiès subit l’installation progressive de la chaleur comme partout ailleurs. Cela a pour conséquence une forte demande en eau par les populations. C’est ce que nous appelons dans notre jargon ‘la pointe’. Durant cette période, les clients situés dans les zones hautes ou en bout de réseau sont défavorisés et peuvent connaître des perturbations durant les heures de forte demande».





Dans ces conditions, souligne M. Ndiaye, «toute panne d’envergure peut entraîner des difficultés dans la distribution d’eau dans les zones à topographie élevée ou en bout de réseau».





Toutefois, «l’ensemble de nos ouvrages sont entretenus pour minimiser la survenue de pannes». Selon lui, «la situation reviendra à la normale sur tous ces quartiers qui connaissent quelques difficultés du fait de la ‘point’ avec l’installation progressive de l’hivernage».





Par rapport aux perspectives, il estime que «les quartiers de Médina Fall, Cité ouvrière, Keur Issa, Keur Saïb Ndoye, qui connaissent une situation de déficit chronique depuis plusieurs années, connaîtront dans les prochains jours un grand soulagement dès la fin des travaux en cours et la mise en service de nouveaux ouvrages comme le château d’eau de Keur Saïb Ndoye et des forages».