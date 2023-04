Division nationale de lutte contre le trafic de migrants : Ziguinchor étrenne son antenne

L'antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a officiellement été installée cet après-midi à Ziguinchor par le commissaire de la police des airs et des frontières et le coordonnateur national européen du Partenariat opérationnel conjoint (POC). Ceci; après Saly, Saint-Louis et Kédougou.





Selon le commissaire Mame Seydou Ndour, Directeur de la Police des airs et des frontières, "la mise en place de ces antennes entre dans le cadre du projet dénommé Partenariat opérationnel conjoint". L'antenne de Ziguinchor doit permettre à l'État du Sénégal, à travers les forces de défense et de sécurité (FDS) de la région, de lutter de manière conjointe avec l'Union européenne contre la criminalité transnationale, rapporte le commissaire Ndour.





Le chef de la DNLT ajoute que cette antenne contribuera efficacement dans la lutte contre le trafic de migrants et la migration irrégulière, entre autres.





Par conséquent, il exhorte les FDS de la région à l'utilisation efficiente de cette infrastructure. "C'est une infrastructure qui doit être ouverte au public. Nous travaillons en droite ligne avec les populations, dans le cadre de la sensibilisation, mais également dans le cadre de la dénomination", rappelle le directeur de la DNLT. Aux populations, le commissaire Ndour appelle à s'approprier l'antenne et à dénoncer toute action de migration irrégulière afin de sauver des vies. Elles sont invitées à se rapprocher l'antenne pour limiter le phénomène de l'immigration irrégulière, qui est un véritable fléau.





Bruno Thomas, Coordonnateur national européen du Partenariat opérationnel conjoint (POC) de préciser que "c'est un projet européen d'un montant de 9 millions d'euros, qui a permis notamment de mettre en place un certain nombre d'équipements, de formation des forces de sécurité et de la Direction de la police de l'air et des frontières".





Selon lui, l'érection de l'antenne de la DNLT à Ziguinchor correspond à une phase particulière du programme dénommée "Territorialisation de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes". Le coordonnateur national du POC souligne que la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants a obtenu d'excellents résultats tout au long de ces trois dernières années d'exercice et depuis sa création en 2018.









