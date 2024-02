Djeddah Thiaroye Kao : l’histoire du suicide raté d’une dame frustrée

Selon Les Échos, le pire a été évité de justesse au quartier Fass 3 de Sant Yalla de Djeddah Thiaroye Koa. Le journal indique qu’il s’agit de la même localité où C. Fall, le père de famille dépressif, a enfermé ses 2 filles âgées de 5 et 3 ans avant de tenter de les égorger.



Cette fois, renseigne la source, une dame a tenté de se suicider par overdose médicamenteuse.



Comment en est-elle arrivée là ? Les Échos explique qu’elle en voulait beaucoup à ses proches.



C’est ainsi que, détaille le journal, « décidée à mettre fin à ses jours, elle se retire dans sa chambre et avale une grande quantité de comprimés. Elle pique une crise, vomit, se traîne par terre jusqu’à atteindre la porte pour frapper avec insistance. »



Celui-ci poursuit : « Alertés par le bruit, les membres de la famille accourent, défoncent la porte et volent à son secours. »



Informés, les limiers du commissariat d’arrondissement de Thiaroye activent à leur tour les sapeurs pompiers qui entament les premiers soins pour sauver la dame.



D’après la source, elle est parvenue à se relever toute seule pour embarquer dans l’ambulance. Elle est ainsi tirée d’affaire.



Face aux enquêteurs, elle s’est ainsi justifiée : « Je ne pouvais plus continuer à voir ma mère dans cet état. Elle souffrait de sa maladie et aucun membre de la famille ne l’assistait dans ses moments difficiles. Elle est abandonnée à son propre sort. »



Elle ajoute : « Et n’ayant pas les moyens de subvenir à ses besoins, j’ai décidé de mettre fin à mes jours pour ne plus la voir dans cet état ».