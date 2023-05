Domicile de Doudou Ka attaqué à Ziguinchor : La police arrête 4 suspects avec des armes et des cocktails Molotov

Le pire a été évité de justesse à Ziguinchor où le domicile du ministre des Transports aériens, Doudou Ka, a subi une attaque nocturne. Des individus armés de coupe-coupe ont tenté, dans la nuit dernière, vers 2 h, d'incendier sa maison de la cité Biagui. Des dégâts ont été signalés avant l'intervention de la police.







En effet, deux vigiles préposés à la sécurité des lieux ont été blessés. Les éléments du commissariat central de Ziguinchor ont dénombré un compteur électrique arraché, une porte d'entrée défoncée, une ardoise de la toiture brisée et des lampes cassées, selon des sources de Seneweb.





Les policiers ont réussi à mettre la main sur quatre suspects. Il s'agit de M. C., 19 ans, apprenti chauffeur domicilié à Néma 2 ; I. C., 30 ans, cultivateur ; B. F., 15 ans, domicilié à Boucotte et F. D., 21 ans, domicilié à Tilène.





Tout ce beau monde est en garde à vue pour association de malfaiteurs, incendie volontaire et détention d'armes blanches.





Les policiers ont aussi saisi 10 cocktails Molotov, deux coupe-coupe, quatre cagoules, un marteau et un briquet, selon nos sources.





Interrogés sommairement sur procès-verbal, les quatre présumés pyromanes ont reconnu les faits. Ils ont avoué qu'ils avaient peaufiné leur plan visant à incendier le domicile du ministre Doudou Ka. Après le rassemblement organisé par le chef de la bande I. D., ils ont débarqué tard dans la nuit à la cité Biagui pour mettre à exécution leur plan, d'après leurs déclarations.









L'enquête suit son cours pour neutraliser les autres mis en cause en cavale.