Dons de Médicaments et d'équipements: Samba Ndiaye, Directeur des Grands Trains du Sénégal, au chevet du daara de Coki

Depuis l’an 2000, M. Samba Ndiaye, Directeur Général des Grands Trains du Sénégal (GTS) s’active dans le social en appuyant les populations les plus démunies. En effet, ce philanthrope a été l’un des premiers initiateurs des opérations de journées de consultations médicales gratuites au Sénégal. Ces activités organisées pendant 10 ans (de 2000 à 2010) dans sa commune natale de Ndoffane, ont valu à celle-ci d’être devenue un district sanitaire en 2005.





Le mécène a changé de fusil d’épaule depuis quelques années, en étant à sa 10ème édition de dons de médicaments et d’habits notamment aux communes rurales et daaras du pays. Après les communes de Keur Socé et de Sibassor dans le Saloum à l’occasion de la 9ème édition en 2022, cette année c’est au tour du Grand Daara de Coki avec près de 5 500 élèves , des communes de Diaroumé et de Koussy dans la région de Sédhiou de bénéficier des bonnes œuvres de l’Ancien Maire de Ndoffane.





C’est ainsi qu’accompagné d’une forte délégation des membres de son parti et de ses collaborateurs de GTS, le Président du Mouvement pour le développement intégral du Sénégal (MDIS) a remis au guide religieux et Directeur du Daara Serigne Makhtar Nar Lo un lot de plus de 40 cartons composé de divers médicaments, de bouteilles d’alcool antiseptique, de divers produits pour le nettoyage et d’une machine à coudre de dernière génération pour la formation professionnelle. Lors de cette cérémonie, M. Ndiaye a tenu à remercier ses partenaires espagnols. Il n’a pas manqué de préciser qu’une partie des dons provient des recettes de la vente de son livre « SÉNÉGAL : DES SILLONS POUR SERVIR » et d’ajouter que c’est dans le sillage de ses diverses actions menées depuis 21 ans. Le porte parole de la famille de Serigne Ahmed Sakhir Lo, fondateur du Daara en 1939, Serigne Fallou Lo a , à son tour vivement magnifié le geste qui, dit-il, “entre en droite ligne du souhait indiqué par le Président de la République Macky Sall, lors de sa rencontre avec les Daaras du Sénégal à Dakar”. La cérémonie a été clôturée par des prières à l’endroit du donateur et de sa délégation.