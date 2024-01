Dooleel Mbay, Nafooré Warsaaji et USAID Entrepreneuriat & Investissement : La FIKA offre une vitrine aux projets de l’USAID

Les forums scientifiques de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) se poursuivent au profit des acteurs économiques de la région. Ce mercredi 17 janvier, le comité de pilotage de la 8ème édition de ce grand événement économique a organisé une journée thématique des projets de l’USAID.





Journée d’échange et de partage sur les trois projets de l’USAID





Il s’agit ici, d’une journée d’échange et de partage avec les partenaires et les entrepreneurs bénéficiaires sur les trois projets de l’USAID qui interviennent dans la zone centre du pays, à savoir : le projet Feed the Future Sénégal Nafooré Warsaaji, le projet Feed the Future Sénégal Dooleel Mbay et le projet USAID Entrepreneuriat & Investissement.





Ainsi, au cours de cette rencontre centrée sous trois thèmes, à savoir : « Master class sur l’éducation financière », « Coaching administratif, comptable et financier » et « Importance de la transformation agroalimentaire dans la structuration des chaînes de valeurs agricoles », l’USAID a présenté ces différents projets et leurs axes d’interventions afin que les bénéficiaires et les partenaires puissent mieux canaliser leur portée et saisir les opportunités de collaboration.





Financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Feed the Future Senegal Dooleel Mbay est un projet d’appui aux chaînes de valeur agricoles. Il s’inscrit dans la continuité du projet Croissance économique (2009-2014) et de Feed the Future Senegal Naatal Mbay (2015-2018). Son objectif est d’atteindre 170 000 ménages (soit 60% des ménages agricoles de la zone d’intervention), 100 000 jeunes, 138 000 femmes et 230 000 micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les sous-zones géographiques d’intervention pour le renforcement de l’écosystème des affaires grâce à une approche inclusive et durable, l’augmentation et la diversification des sources de revenus des ménages afin de réduire le taux de prévalence de la pauvreté et accroître la sécurité alimentaire et la résilience aux chocs climatiques.





M. El Hadj Mamadou Barro Diouf, dans sa présentation, a renseigné que le projet Feed the Future Sénégal Nafoore Warsaaji vise à « aider à la structuration de chaînes de valeur horticoles commerciales compétitives et résilientes pour une meilleure insertion des petits producteurs, notamment les femmes et les jeunes ».





Le projet USAID Entrepreneuriat & Investissement, quant à lui, a pour but de préparer la prochaine génération d’entrepreneurs sénégalais à identifier, et à mesurer les effets positifs de l’impact social par l’investissement, l’innovation et la création d’emplois. En effet, il vise à « inspirer les entrepreneurs futurs et existants à concrétiser et créer des start-up, des innovations et des interventions axées sur les attitudes commerciales ; améliorer l’offre de services de développement des entreprises pour répondre à la demande accrue des jeunes entrepreneurs ; s’assurer que les entrepreneurs en phase de démarrage, de croissance et de maturité disposent des options de financement ; et enfin, créer des partenariats de ressources avec les acteurs qui permettent des contributions financières liant durablement les PME à des opportunités de marchés élargis ».





La nécessité d’intégrer les jakartamans dans les différents projets





Venue prendre part aux travaux, Mme Ndiaya Mbow Tall, 1ère adjointe au maire de Kaolack, a souligné l’importance de ces projets de l’USAID dans la région, notamment dans la commune de Kaolack. Selon elle, ces trois projets et la mairie de Kaolack ont un intérêt en commun.





La responsable du Projet de promotion féminine et économie solidaire (PROFEM) de la commune de Kaolack a profité de l’occasion pour revenir sur les objectifs de cette initiative communale historique pour accompagner les femmes entrepreneures de la région. Elle a également souligné la nécessité d’intégrer les jeunes jakartamans dans ces projets, notamment Dooleel Mbay et Nafooré Warsaaji. A en croire Mme Tall, il y a plus de 30 000 jakartamans dans la commune de Kaolack.





La commune de Kaolack a profité de la rencontre pour procéder à la remise symbolique de la première phase de financement aux groupements de femmes. A rappeler que, dans le cadre du PROFEM, la commune a mis en place une enveloppe de 200 millions pour financer 250 groupements de femmes pour la première phase dudit projet.





Pour cette 8ème édition de la FIKA, l’USAID Sénégal, à travers Feed the Future Sénégal Nafooré Warsaaji, Feed the Future Sénégal Dooleel Mbay et USAID Entrepreneuriat & Investissement, accompagne ses partenaires locaux pour la valorisation de leurs produits et services et leur inclusion dans les systèmes de marché au Sénégal. Ici, il a aménagé deux grands stands pour exposer les produits des entrepreneurs bénéficiaires de ses différents projets. Il s’agit des PME Kor et Frères (secteur agriculture - filière anacarde) ; les Vergers du Sud (secteur agriculture) ; Casa écologie (secteur agriculture) ; Konatrans (secteur agriculture), Allido food ; entre autres. En effet, ces projets de l’USAID, qui interviennent dans la zone centre du pays, ont mis en commun leurs efforts pour soutenir la participation des entreprises à cette édition de la FIKA. Et toutes les expositions de ces entreprises ou PME appuyées ont été visitées au cours de la journée par les responsables des projets USAID et les équipes de la commune et de la chambre de commerce de Kaolack. Ici, ces bénéficiaires ont tous magnifié et relevé l’appui considérable des différents projets de l’USAID dans leurs activités. Selon eux, grâce à l’USAID, ils ont pu booster leur production.