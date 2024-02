Douane de Mbour : 5 t de faux médicaments et 3,160 t de chanvre indien incinérées

Cinq tonnes de faux médicaments d'une valeur de 764 293 000 F CFA et 3,160 t de chanvre indien d'une valeur de 316 000 000 F ont été incinérées, ce matin, au dépotoir de Gandigal, à Mbour.







"Ces produits prohibés constituent, sans l'ombre d'un doute, un fléau pour notre pays", a assuré le commandant Khaly Sow, de la subdivision littorale Sud de la douane.





La cérémonie était organisée par les brigades maritimes de Mbour et de Joal de la Subdivision des douanes du littoral Sud.





Le commandant Khaly Sow a profité de la cérémonie pour remercier les autorités douanières pour les moyens mis à la disposition de leur service à travers l'ambitieux Programme de modernisation de l'Administration douanière (PROMAD). Il a aussi magnifié l'excellente collaboration avec les forces de défense et de sécurité.





"Cette coopération se décline dans la mise en œuvre de nos missions sécuritaires, comme la protection des frontières et la lutte contre les trafics illicites. Les principes de cette collaboration avec les FDS sont : l'interopérabilité des forces, la mutualisation des moyens, l'échange de renseignements, les opérations combinées destinées à faire face aux menaces de toutes sortes. Il me plait de citer en exemple la collaboration exemplaire avec la marine nationale pour renforcer la surveillance fluviomaritime et lutter contre le trafic international de stupéfiants", dit-il.