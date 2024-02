Douanes : les trois piliers du management du nouveau DG

Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, le nouveau directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye, décline les trois piliers de son management. Celui-ci, assure-t-il, est «calqué sur les meilleurs standards en terme de pilotage des services douaniers et arrimés aussi aux recommandations de l’Organisation mondiale des Douanes».



Il déroule : «Le premier pilier cible la revalorisation du capital humain. Je le dis tout le temps. L’homme est au centre de tout. Il est important, avant d’avancer, qu’on puisse véritablement mettre l’accent sur le renforcement des compétences, des connaissances mais surtout sur la motivation du personnel qui est un élément déterminant pour la réussite de nos missions.»



L’inspecteur principal des Douanes de poursuivre : «Le deuxième pilier est le développement de l’innovation sur le plan technologique et structurel et au niveau des procédures. L’Administration des Douanes est confrontée à des mutations. Elle rencontre des défis importants dont sécuritaires- sur la lutte contre la fraude, mais également aux plans fiscal et économique. Elle a l’obligation de faire une mue, de travailler en parfaite synergie avec les autres acteurs. Et pour cela, l’innovation est centrale.»



La gestion axée sur les résultats constitue le troisième pilier de la nouvelle gouvernance des Douanes. «Dans le cadre de cette gestion, précise Dr Mbaye Ndiaye, il sera question d’assigner à toutes les unités et à tous les services des objectifs d’efficacité, d’efficience, et de qualité de service. Nous avons été renforcés dans certains domaines. Et nous allons utiliser ces moyens de manière rationnelle, de sorte à sauvegarder les intérêts du contribuable qui paie les impôts qui nous permettent d’avoir les moyens pour faire le travail. C’est dans ce sillage que nous avons mis en place la dématérialisation intégrale des procédures pour imprimer de la célérité, et surtout réduire les frais des marchandises.»