Douanier abattu à Rosso : Le suspect no 1 avoue (finalement) son crime

Déjà un dénouement dans l'affaire du douanier Léon Youga Faye abattu par balles, dans sa chambre, à Rosso-Senégal.





Selon des informations glanées par le quotidien L'Observateur, le principal suspect aurait reconnu les faits avec force détails.





"J'ai trouvé le douanier chez lui, à la veille de Tabaski, pour lui réclamer de l'argent qu'il me devait. Face à son refus, j'ai tiré et les balles du pistolet l'ont atteint au niveau de l'œil et de la tempe gauche", a-t-il soutenu.





Le mis en cause de poursuivre son récit rapporté dans les colonnes du journal : "Pris de panique, je suis sorti pour alerter les voisins".