Double célébration des fêtes religieuses : Ce que préconise l’Imam Kanté pour en finir avec la division





La Tabaski sera célébrée cette fois encore dans la division au Sénégal. Certains musulmans vont fêter l'Aïd El Kebir ce mercredi, d’autres jeudi. Pour résoudre cette divergence sur les dates de Tabaski et Korité, Imam Matar Kanté propose la mise sur pied d'une instance nationale d'observation et de suivi des mois lunaires. Il explique que cette instance va réunir toutes les organisations musulmanes et confréries avec un ancrage significatif sur le plan national.





"A ma connaissance, dans le monde musulmane, il n'y a que le Sénégal qui est dans le désordre en ce qui concerne les mois lunaires plus particulièrement les fêtes de Tabaski et Korité, remarque-t-il sur la RFM. C'est quand même triste et médiocre. Maintenant pour résoudre ce problème, il faut un organe représentatif de la commission nationale musulmane qui sera l'interlocuteur de l'Etat. Pour cela, il faut que le ministre de l'Intérieur convoque un organe parce que c'est lui qui assure la tutelle de la religion. Deuxième chose, il faut régler la validation des dates à l'échelle du pays comme le font les pays musulmans et il faut que ces dates là soient données par un organe du pays. Il est temps qu'on décide à l'échelle du pays”.





Le prêcheur propose par ailleurs de moderniser le processus par le biais du numérique : “il est important qu'on utilise les avancées numériques, une plateforme numérique nationale. C'est facile à mettre en place. Ce qui fait qu'on va facilement collecter les appels à témoignage le jour où on va scruter le ciel. Et il y aura un appui scientifique avec les données astronomiques qui sont reconnues par le coran. On va mettre à contribution des associations comme l'ASPA pour nous fournir des informations et en ce moment là on va écarter toutes les informations qui ne sont pas crédibles. Nous n'avons pas besoin d'imiter un autre pays mais au moins nous devons disposer notre propre organe comme eux".