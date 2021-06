Doudou Ka se connecte à la jeunesse de Ziguinchor !

Le stade Aline Sitoe Diatta de Ziguinchor était trop petit pour abriter le Grand concert de Wally SECK, le samedi 19 juin.





En effet, la jeunesse Ziguinchoroise est venue de tout bord, pour communier dans la joie et l'allégresse, avec la star sénégalaise, l'enfant prodige Wally Ballago.





L'effervescence a atteint son paroxysme, à l'annonce du parrain Doudou KA présenté par Wally Seck comme un fils de Boucotte, de Ziguinchor, de Cabrousse, de Adéane, de Djilacoune, Kagnout , de Diakene wolof, de Bessire, de Mlomp, de Ciwol, de Hodar, des Agnams .

En somme, Doudou KA, un symbole de la multiculturalité.





Durant ces moments forts et de liesse populaire, le parrain s'est réellement connecté à la jeunesse venue de tous les coins et recoins de Ziguinchor.





Derrière ce silhouette svelte, et ces binocles de doct, se cache un concepteur, un jeune Directeur Général de 46 ans, gestionnaires de tous les aéroports civils du Sénégal, après un passage à la Sonatel, l’APIX, à la Présidence de la République, Ageroute, Fongip et récemment AIBD SA, dont l'ambition est de faire des aéroports de Ziguinchor, de Cap Skring, de Saint Louis, de Tamba, les portes d’entrée aéroportuaire de la région ouest africaine et de porter le nombre de voyageurs à 10 millions d’ici 2035.





Président de la Coalition « Doggu pour le Grand Sénégal », Doudou, comme l'appelle affectueusement ses proches et amis est un fidèle compagnon du Président Macky Sall.





Certains esprits avertis diront sans ambage que l'heure de l'alternance générationnelle a sonné à Ziguinchor et Doudou KA comptera dans la nouvelle recomposition politique dont les contours se dessinent dans la capitale du Sud.