Dr Abdoulaye Bousso (Cous) : « Pourquoi le dépistage de masse n’est pas encore à l’ordre du jour »

Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso a donné explications relatives aux stratégies mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19. « On parle beaucoup de dépistages de masse et aujourd’hui la stratégie du ministère de la Santé continue à faire un dépistage des personnes contactes autour des personnes qui sont positives », a-t-il déclaré lors de la situation épidémiologique de ce lundi 27 avril au Sénégal.







Aujourd’hui, renseigne le patron du Cous, « la question du dépistage de masse n’est pas encore à l’ordre du jour parce que tout simplement il faut toute une stratégie c’est-à-dire des moyens spécifiques pour pouvoir faire un dépistage de masse ». « En sachant aussi qu’on ne peut pas parler de statut sérologique quand on connaît l’épidémiologie de cette maladie. Vous pouvez être malade pendant les 14 jours d’incubation et même si aujourd’hui on testait les 14 millions de Sénégalais, deux jours après on peut avoir la moitié qui peut être positive », a-t-il signifié.





« Beaucoup de tests sont en cours d’analyses au niveau de nos laboratoires »





Dr Abdoulaye Bousso d’affirmer que si l’Organisation mondiale de la santé (Oms) valide les tests de dépistage rapide, ils pourront être utilisés. « Parce que ce sont des tests qui nous permettraient d’avoir un diagnostic très rapide et si un malade est positif de pouvoir le prendre en charge immédiatement », ajoute-t-il.





Pour finir, le Directeur du Cous a laissé entendre : « Aujourd’hui, il y a des réflexions qui sont en train d’être menées dans le sens d’avoir ces tests de diagnostic rapide. Il y a actuellement beaucoup de tests qui sont en cours d’analyses même au niveau de nos laboratoires. Si ces tests sont validés, ils pourront être utilisés et ils nous serviront de faire une stratégie avancée autour des cas contacts et autour des zones qui sont touchées ».