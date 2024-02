Dr Babacar Diop délivre un message de paix à la communauté chrétienne

Le Mercredi des Cendres de ce 14 février 2024 marque le début du carême pour la communauté chrétienne. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a adressé «un message de paix à nos compatriotes de la communauté chrétienne».





«Alors que nous entamons le temps sacré du carême, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères», dira l'édile.





«Que ce carême soit une période de purification intérieure et de redécouverte de la joie profonde qui découle de la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs en humanité», poursuit-il.