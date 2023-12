Dr Babacar Diop : ''Que l'esprit de Noël apporte la sérénité et la prospérité à toutes et à tous''

Le Maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a adressé ses vœux de Noël à la communauté chrétienne. " J' adresse mes vœux les plus sincères à nos sœurs et frères de confession chrétienne», s'est exprimé Dr Babacar Diop. Il a souhaité que la célébration de la nuit de la Nativité soit pour chacun d'entre nous l'occasion de renforcer les liens familiaux, de cultiver la tolérance et la compréhension mutuelle.