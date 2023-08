[Profil] Dr Papa Maritew Dia : l’histoire d’une success story de la migration

Le Sénégal est endeuillé ces derniers jours par les multiples drames de l’émigration clandestine. Émigrer ne rime pas forcément avec tragédie, comme l’atteste l’histoire du Dr Papa Maritew Dia qui a su se forger un destin remarquable aux États-Unis.



Issu d'une famille modeste, Dr Papa Maritew Dia a pris son destin en main dès le plus jeune âge. Pour briser le cycle de la fatalité, Papa Dia, comme le surnomment affectueusement ses amis, a entrepris le voyage vers les Amériques, un eldorado ancré dans l'imaginaire collectif. Établi au Colorado depuis environ vingt-cinq ans, il a su gagner la sympathie d’une vaste frange de la communauté qui, à priori, était réticente à l'inconnu.



Pour parvenir à cet accomplissement, Papa Dia a fait de nombreux sacrifices. Il a dû s'adapter au froid glacial de l'hiver, se familiariser avec un environnement culturel radicalement différent et apprendre une langue indispensable à toute forme d'intégration. Cette adaptation exigeait de sa part une évolution sans reniement ni déracinement, une intégration au sein d'une société complexe sans perdre son humanité. En surmontant ces obstacles grâce à sa résilience, son dévouement au travail intense, sa persévérance inébranlable et son altruisme profond, il s'est engagé dans diverses initiatives.



Conscient que les jeunes immigrants souhaitant profiter des opportunités offertes par le pays de l'Oncle Sam avaient besoin d'un coaching éclairé, il s'est engagé à partager son expérience et à leur apporter son soutien attestant ainsi son côté philanthrope. En tant que fondateur et directeur général de l'ONG African Leadership Group (ALG), “dont la mission est de faciliter l’intégration professionnelle des immigrés Africain du point de vue social, éducationnel et économique”, renseigne-t-il, Papa Dia a démontré son leadership en établissant de nombreux mécanismes pour les aider et contribuer au développement économique et social du Sénégal. Pour donner vie à sa vision, il a créé un Centre d'accueil des migrants qui facilite leur intégration socio-professionnelle. “Ce centre multifonctionnel propose divers services, notamment des séances de renforcement des compétences en leadership, visant à restaurer leur confiance pour qu'ils puissent à leur tour intégrer le marché du travail”, glisse-t-il.



Ayant remporté ce défi, Papa Dia a également investi dans d'autres domaines porteurs au Sénégal, tels que l'agro-industrie. En collaboration avec des partenaires américains, il a aménagé des fermes agricoles équipées d'outils modernes pour une meilleure gestion de l'eau. Avec succès, il prévoit de reproduire cette expérience dans d'autres localités, “pour générer de nombreux emplois pour les jeunes et les femmes notamment”, indique-t-il. De plus, il envisage de s'engager dans la gestion des chaînes de valeur, telles “que la conservation, la transformation des matières premières et la commercialisation des produits finaux ou semi-finis”. Sur le plan social, il a établi une lunetterie dans sa ville natale, proposant des lunettes et des consultations gratuites pour les enfants de 0 à 10 ans ainsi que pour les personnes âgées à partir de 75 ans.



Grâce au concept qu'il a lancé, Afrik Impact, il s'est engagé dans la promotion culturelle et artistique. À travers ce dispositif, il organise un événement annuel qui favorise le brassage des cultures. “Cette initiative mobilise des artistes sénégalais et américains de renom comme Baba Maal le lead vocal du Dande Lenol, le rappeur Fata, El Présidente, Carlou D et la styliste-modéliste Oumou Sy, et vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays”, souligne-til.



Ces journées culturelles sont également une opportunité pour attirer des investisseurs américains, contribuant ainsi au développement économique, culturel et social du Sénégal, mettant en évidence le lien entre la migration et le développement.