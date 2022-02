Drame à Mbour : Une commerçante retrouvée morte, ses copains et un marabout arrêtés

Le corps sans vie d’une femme âgée de 26 ans a été retrouvé enveloppé dans un sachet bleu en plastique, rapporte L’Observateur.



La défunte, qui se nomme Ramata Camara, avait disparu depuis deux jours.



Vendeuse de prêt-à-porter, la défunte, domiciliée à Grand Mbour, a été tuée, samedi dernier, aux environs de 4h du matin,, puis jetée dans la forêt du village de Nguérigne.



Ramata, qui venait juste de prendre son bain mystique chez son marabout à Saly Bambara, était malade et "possédée" par des esprits.



Le jour fatidique, elle était accompagnée par son copain qui l’a déposé chez le guérisseur.



Après enquête, la police a procédé à l'arrestation de trois personnes.



Il s'agit du marabout de la défunte, de son copain nommé Sadibou Massaly et de Bathie Diao, son ex.