Drame : Un étudiant de l’Ucad retrouvé mort sur la plage de la corniche-Ouest

Le corps d'un étudiant de 20 ans a été découvert à la plage de la corniche-Ouest, en face de l'université Cheikh Anta Diop.



Sur l’axe de l'IFAN, des usagers ont retrouvé le corps sans vie dans un coin de la plage, sur le sable fin, hier lundi.



Selon des sources, la victime, âgée de 20 ans, a été formellement identifiée comme étant un étudiant de l'Ucad. Avisés, les sapeurs-pompiers et les limiers du Point E se sont déployés sur les lieux du drame et ont acheminé la dépouille à la morgue.



Sur instruction du procureur de la République, une autopsie sera effectuée aujourd’hui pour déterminer les causes du décès.