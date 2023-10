Drogue, prostitution, vol… : encore un scandale à la Cité Mixta

Les épisodes de l’interminable série de scandales à la Cité Mixta, se suivent et se ressemblent. Le dernier date de jeudi 28 septembre : dix-sept jeunes, dont sept filles, ont été arrêtés dans un appartement du quartier par des éléments du commissariat de l’unité 15 des Parcelles Assainies. D’après les policiers, ces derniers s’adonnaient à la prostitution ainsi qu’au trafic de drogue et auraient commis un vol.



L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que les mis en cause ont été déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit par effraction avec usage de cisailles, détention et trafic de volets, détention et usage collectif de chanvre indien, détention et usage collectif de haschich, incitation à la débauche, proxénétisme, détournement de mineures, entre autres chefs.



Les policiers ont été alertés jeudi aux environs de 7 heures du matin, par la déléguée de quartier de la Cité Mixta. Arrivés sur les lieux, les agents de la Brigade de recherches (BR) dudit commissariat ont d’abord arrêté quatre personnes : Fallou Diop, Samba Ndiaye alias Puzzy, Maty Diop et Maïmouna Ndao.



Assane Ndiaye alias Mbappé, balancé par Puzzy, suivait les opérations de loin. Pris en chasse par les enquêteurs, il se réfugie chez Malick Gomis, l’agent immobilier qui a loué aux jeunes l’appartement où les premières arrestations ont eu lieu. Sur place, les policiers trouvent le reste de la bande.



D’après L’Observateur, une fouille de l’appartement a permis de mettre la main sur 65 pilules de volet, sept paquets de chanvre indien, cinq de haschich et du matériel volé. Tout le monde a été embarqué au commissariat.



Le journal rapporte que les policiers apprendront que les mis en cause avaient pris part, soit en tant qu’auteur principal soit comme complice, au vol commis dans l’appartement d’un certain Pape Demba Kane dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce dernier déplore la disparition de son téléviseur à écran plat grand modèle et de sa voiture de marque Hyundai.



Face aux policiers, Malick Gomis a déclaré être gérant d’appartements à la Cité Mixta. Il admet qu’il loue, sans autorisation administrative, des chambres de passe entre 10 000 et 25 000 francs CFA. Le mécanicien Fallou Diop, arrêté alors qu’il détenait le téléviseur volé, a nié être l’auteur du forfait. Il a assuré que le poste lui a été confié par le nommé Seydou Faye, en fuite.



Maty Diop, pour sa part, a déclaré avoir loué l’appartement pour 48 heures et avoir passé la nuit avec le reste de la bande. Même si elle ne détient pas de carnet sanitaire, elle reconnaît se livrer à la prostitution. En revanche, elle nie toute implication dans le vol dans l’appartement de Pape Demba Kane. L’Observateur rapporte que toutes les six autres filles, âgées de 18 à 27 ans, ont reconnu elles aussi s’adonner à la prostitution clandestine.