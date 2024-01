Eau et électricité : la ville de Bignona entre les deux coupures





La commune de Bignona fait face à une recrudescence des coupures d'électricité et d'eau depuis quelques mois. Une situation qui empire de jour en jour. Les coupures d’eaux et les délestages sont fréquents dans les quartiers très peuplés notamment les HLM, Médina Plateau, Manguiline pour ne citer que ceux-ci. Si pour l’électricité le temps de la rupture est assez court, en revanche pour l’eau, l’occurrence est plus importante. La preuve, il y a des jours où les robinets ferment depuis 6 heures et il faut entre 15 heures et/ou 16 heures pour voir l’eau couler des robinets. Une situation que les populations de Bignona vivent depuis les derniers mois de l'année 2023 et qui continue en ce début d'année 2024. Si les mois précédents, les coupures étaient constatées la matinée, dans l'après-midi la situation était plus ou moins à la normale avec une faible pression dans certaines zones.