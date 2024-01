Eau : le Sénégal a besoin de 5700 milliards F CFA pour…

L’atteinte de la sécurité de l’eau, projetée à 2050, nécessite 5700 milliards de francs CFA. La révélation a été faite par le ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam, au cours d’un atelier de restitution de l’étude démarrée en juillet 2021, avec l’appui de la Banque mondiale.





« Cette somme peut paraître importante mais c’est dans un horizon lointain. L’étude sur la sécurité de l’eau ba jusqu’en 2050. Il s’agira, pour le gouvernement, de planifier cela dans ses budgets respectifs et programmes de développement », a dit le ministre de l’Eau, et de l’Assainissement.





Repris par Le Soleil, il a tenu à préciser que l’unité de Dakar a besoin d’un budget de 931 milliards. Par ailleurs, il a souligné que l’étude, « qui prend en compte les 46 départements du pays », estime les réserves souterraines en eau au Sénégal « entre 300 et 400 m3. ». Elle a aussi identifié « des problèmes de dégradation des ressources environnementales et en sol » causés par « la pollution par les eaux usées », et cité « l’exploitation minière, l’érosion côtière, la submersion marine et le développement urbain effréné. »