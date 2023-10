Eau potable et changements climatiques : la feuille de route du Sénégal présentée à Montpellier

Les solutions durables à la demande en eau potable au Sénégal ont été présentées à Montpellier (France) lundi dernier par le Directeur général de la SONES, M. Charles Fall, à l’occasion de la première édition des Euro-Africa Waterdays. Le thème qui a retenu l’attention des organisateurs et du public est : « Croissance urbaine et Accès à l’eau potable au Sénégal ». Tout un programme ! En effet, les défis sont de taille. « Sur l'évolution de la population, une croissance globale de 38% est enregistrée sur 15 ans, soit la période 2025-2035. La croissance démographique est de 2,5% par an. Pendant ce temps, de vraies menaces pèsent sur les ressources tant souterraines que de surface », a d’emblée souligné M. Fall devant un public de sommités du secteur.





La disponibilité de la ressource est une question cruciale. M. Fall a listé les menaces essentiellement liées à la pollution et aux changements climatiques: la baisse des apports du fleuve Sénégal, la pollution accrue du Lac de Guiers, les pertes d’eau et la surexploitation des nappes souterraines. Le tout, dans un contexte marqué par la croissance des besoins en eau (+ 34,8% ces dix dernières années), la croissance urbaine (35% de la population nationale vivent sur 3,7% du territoire) et la concentration des activités économiques (55% de l’activité économique à Dakar, Thiès et Petite Côte), la croissance de la consommation (ce triangle représente 80% des besoins).





Il faut agir. « Face à cette croissance urbaine, la croissance de la consommation et la décroissance des ressources en eau, il y a l’impérieuse nécessité de formuler et mettre en oeuvre des réponses durables. Ce dimensionnement approprié des réponses s’impose dans un contexte de menaces sur les ressources en eau de surface et souterraines qui représentent respectivement 56% et 44% des sources d’eau potable », a estimé le Directeur général de la SONES.





Comme solutions durables, l’Etat a, à travers la SONES, a présenté l’usine KMS3 qui a nettement amélioré la desserte en eau potable dans le triangle Dakar-Thiès-Petite Côte, l’usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles en cours de réalisation, entre autres réalisations sur l’ensemble du périmètre urbain sous la responsabilité de la SONES.