Eboulement à Mamakhono ( Saraya) : Trois orpailleurs perdent la vie

Les éboulements s’enchaînent dans les sites d’orpaillage, dans la région de Kédougou. Le dernier éboulement date du samedi 24 février 2024, à Mamakhono, dans la commune de Sabodala, dans le département de Saraya. Le bilan fait état de trois pertes en vie humaine et trois personnes blessées.



C’est au environ de 17 heures qu’est survenu un effondrement d’un puits piégeant 6 orpailleurs parmi eux, un Malien. Mais déjà la consternation est palpable chez les familles des orpailleurs victimes de cet éboulement.



Dès l’annonce de la nouvelle, les orpailleurs d’autres sites ont fait le vide autour de leurs puits, pour venir sauver leurs amis coincés dans le sous-sol.



Trois corps sans vie et trois blessés ont été extirpés par les populations après plusieurs heures de recherches et d’excavation. Rappelons que dans cette zone, les populations n’ont pas d’équipements pour mener ces opérations de recherches.



Après le constat par les gendarmes, les trois corps ont été transférés à la morgue du district sanitaire de cette localité. C’est aussi dans cet établissement que les blessés ont reçu les premiers soins. Une enquête a été ouverte pour déterminer les véritables circonstances de ce drame.