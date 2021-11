Échauffourées à Kédougou après le rejet de la déclaration de candidature de Yewwi Askanwi par le préfet

La tension a atteint son paroxysme cet après-midi dans les rues de Kédougou où de violents affrontements opposent militants et sympathisants de la coalition Yewwi Askanwi aux forces de l’ordre. Au moment où nous écrivons ces lignes, dans les différentes rues de la commune, c’est la course-poursuite entre policiers et manifestants ponctuée par des jets de pierres et de grenades lacrymogènes.





Tout est parti de la décision de rejet de la déclaration de candidature de la coalition Yewwi Askanwi prise par le président de la commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures pour non-respect du nombre de candidats suppléants sur la proportionnelle. Ce que réfute le mandataire de la coalition qui soutient avoir bel et bien déposé 16 dossiers au lieu de 11 comme l’aurait annoncé le président de la commission. Après un point de presse organisé au domicile du point focal de la coalition, les militants et sympathisants de la coalition accompagnés de leur leader Moustapha Guirassy et du mandataire Yewwi Askanwi ont décidé de se rendre à la préfecture pour en savoir un peu plus sur les raisons de ce rejet. Arrivés à hauteur de la préfecture de Kédougou, ils ont été stoppés net par un impressionnant dispositif de sécurité déployé autour de la préfecture. Il s’en est suivi des jets de pierres et les policiers ont riposté en usant des gaz lacrymogènes.





Ce matin, avec l’implication des sages de la commune, le calme était revenu jusqu’aux environs de 16 heures. Au moment où le mandataire faisait le compte-rendu de son rendez-vous avec le préfet, les hostilités ont repris à nouveau entre manifestants et forces de l’ordre.