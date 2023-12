Ecoles Elimane Ndiaye (Pikine) et Racine Sy (Unité 15 Parcelles Assainies) : Une belle œuvre de l’ONAS transformation du cadre d’apprentissage

La cour du groupe scolaire Elimane Ndiaye est animée le mercredi 14 décembre 2023 aux environs de 10 heures. Les élèves drapés dans leur tenue ont offert une haie d’honneur et de reconnaissance à leurs hôtes du jour mandatés par le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. Pour comprendre le tréfonds du symbolisme de cet accueil, l’équipe nous ouvre d’abord les portes des toilettes décentes et sécurisées construites par l’ONAS. Nous passons dans les salles de classe. Le coup de jouvence est sur le tableau noir repeint en vert. « Grâce à ONAS, nous avons refait tous les tableaux qui étaient dans un état de délabrement avancé », confie le Directeur de l’établissement scolaire, El Hadj Badji. Ensuite lui et son équipe pédagogique conduisent les hôtes au bureau du directeur. Le local respire une peinture fraîche de couleur jaune. Le matériel didactique et pédagogique est visible sur les tables. Le décor change. C' est attrayant. L’œuvre de l’ONAS est célébrée à juste valeur. « Tout cela, c’est grâce à l’ONAS. Nous ne dépensons plus pour la reproduction », note le directeur de l’école.





De l’autre côté, au bout d’un autre alignement des salles de classe, une se distingue par son aménagement et son décor intérieur. Le cadre change et incite les enseignants à avoir le cœur à l’ouvrage. « Nous avons un meilleur cadre d’apprentissage grâce à l’ONAS. Notre école commence à attirer d’autres enseignants. Dans le passé, nous avions perdu des élèves à cause du cadre délabré. Nous remercions ONAS et son Directeur Général », témoigne l’enseignante, Aminata Dramé.





Au milieu de la cour très agitée, des chœurs de remerciements sortent du cœur des élèves. Ils laissent éclater le sentiment d’une joie retrouvée après des années d’incertitudes liées aux inondations. Le niveau des eaux dépassait un mètre. Tout cela relève du passé. Au milieu de la cour, l’ONAS a mis en place un dispositif d’évacuation des eaux pluviales. « Cet établissement a toujours été confronté à d’innombrables difficultés liées aux inondations. Cependant, l’expertise et la vision du Directeur de l’ONAS ont permis l’implantation d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales, ce qui a permis de réduire considérablement ces inondations. Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprises ( RSE), un appui considérable a été apporté au groupe scolaire Elimane Ndiaye », a témoigné le porte-parole des élèves.





Ici, la RSE de l’ONAS est déclinée par la rénovation des bureaux des directeurs, des salles des maîtres, l’achat des mobiliers de bureau et de matériel didactique, du matériel informatique et d’équipement en wifi haut débit, la construction des blocs sanitaires, l’installation de robinets, la réfection des tableaux… « Le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo accorde une importance à la RSE et au-delà aux actions sociales. Nous pouvons espérer que ces travaux boosteront les performances scolaires de l'établissement et des élèves », a laissé entendre le Conseiller Technique, Ousmane Mbaye.





Les élèves, les enseignants ont invité l’ONAS à poursuivre son œuvre de transformation de leur cadre d’apprentissage. C’est un mot du jour puisqu’à l’école Amadou Racine Sy de l’Unité 15 des Parcelles Assainies, l’équipe pédagogique a aussi formulé la même requête.





Ici, l’ONAS a changé la toiture des bâtiments, il a rénové la salle du directeur. Des blocs sanitaires sont en cours de finition. Mieux, l’école est mise hors d’eau. « En 2023, grâce aux ouvrages de l’ONAS, l’école n’est pas inondée. Depuis 9 ans que je suis ici, c’est la première fois que nous avons commencé les cours à temps.