Effectivité de la baisse dans tout le pays: Les assurances du secrétaire général du ministère du Commerce

Le secrétaire général du ministère du Commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises rassure que d'ici ce vendredi, tous les conseils régionaux de la consommation seront tenus pour fixer le différentiel de transport.



En effet, l'effectivité de la baisse des produits est très attendue dans les autres zones du pays. Les populations des localités hors de Dakar s'impatientent.



"Les prix qui sont fixés ne sont pas sortis ex-nilho, c'est à la suite de longues concertations que nous sommes tombés sur ses prix. Ce sont des prix dont l'Etat a cédé certains taxes et droit de douane. Il y a eu des subventions surtout sur le riz. C'est de Dakar que partent les produits qui vont dans les régions, inévitablement, il faut d'abord qu'on fixe les prix au niveau de Dakar. Ensuite des conseils régionaux de la consommation seront tenus au niveau de chaque région. Instructions ont été données aux gouverneurs de région depuis lundi de tenir ces conseils régionaux. Fatick, Matam, Kaolack ont confirmé la tenue de leur conseil. Mais d'ici ce vendredi tous les conseils régionaux de la consommation seront tenus", rassure Samba Ndao, secrétaire général du ministère du Commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises.



Par ailleurs, même si la mise en œuvre de cette diminution pose problème, avec des commerçants réfractaires, il assure qu'ils vont expliquer aux commerçants comment cela se passe.



"Il faut qu'ils fassent un effort à leur niveau pour que les populations puissent ressentir moins cette crise qui est mondiale", explique Samba Ndao, qui représentait le ministre Abdou Karim Fofana, à l'inauguration du Carrefour market de Saly.



Avec une inflation mondiale exorbitante, les autorités sénégalaises saluent l'initiative de CFAO d'installer sa filiale dans la ville balnéaire. Samba Ndao estime que cette société va participer à la lutte contre la vie chère.



Bâti sur 1500m², le Carrefour de Saly participe à la création d'emplois car il génère 300 salariés, participe au développement des entreprises locales, car beaucoup de produits seront Made in Sénégal. Carrefour market de Saly travaille avec plus de 200 producteurs locaux.