Effondrement d’un bâtiment à Rufisque : Ce que préconise Khalifa Sall

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a souligné “l’importance de la protection civile dans nos communautés” et “la nécessité vitale de maintenir des normes de sécurité élevées sur les chantiers de construction et partout où des travaux sont en cours”, après l’effondrement, hier, d’un bâtiment à la cité SIPRES de Rufisque. Un accident qui a causé cinq décès. Seneweb vous propose l’intégralité du message de Khalifa Sall.