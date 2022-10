Effondrement du pont de Dionewar : le maire demande une intervention urgente de Ageroute

Suite à l'effondrement du pont de Dionewar mardi dernier, les populations de Dionewar par la voix du maire de la commune Lassana Sarr interpellent les autorités compétentes plus précisément l'agence Ageroute à intervenir le plus rapidement possible.





En effet, les fortes pluies qui se sont abattues dans le département de Foundiougne et les courants marins ont occasionné l'effondrement de l'infrastructure construite il y a six mois.